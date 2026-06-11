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Крымский мостопад: новая информация от ВСУ

  • 11.06.2026, 15:14
  • 1,692
Крымский мостопад: новая информация от ВСУ
Коллаж: 24tv.ua

Чонгарский мост имеет критические повреждения.

Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения во время атаки украинских дронов 7 и 9 июня. Сейчас он полностью непригоден для движения транспорта.

Об этом рассказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов в эфире «Суспільне Студия».

По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции.

Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных работ по восстановлению.

Филатов отметил, что сейчас оккупанты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск. Но украинские бойцы полностью контролируют ситуацию.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня нанесли удары по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом.

«По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — сообщил назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что ударам подверглись переправа через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

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