Крымский мостопад: новая информация от ВСУ
- 11.06.2026, 15:14
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Чонгарский мост имеет критические повреждения.
Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения во время атаки украинских дронов 7 и 9 июня. Сейчас он полностью непригоден для движения транспорта.
Об этом рассказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов в эфире «Суспільне Студия».
По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции.
Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных работ по восстановлению.
Филатов отметил, что сейчас оккупанты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск. Но украинские бойцы полностью контролируют ситуацию.
Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня нанесли удары по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом.
«По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — сообщил назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что ударам подверглись переправа через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.