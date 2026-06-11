ВСУ ударили сразу по четырем мостам между Херсонской областью и Крымом 11.06.2026, 11:30

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Появились новые данные о ночной атаке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня нанесли удары по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, пишет The Moscow Times.

«По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — сообщил назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что ударам подверглись переправа через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

По данным Сальдо, всего за ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 украинских беспилотников над оккупированной частью Херсонской области. «Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона», — отметил он и пообещал позднее уточнить сроки восстановления движения по поврежденным мостам. Накануне ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арбатской стрелкой Крыма. 9 июня украинская армия атаковала мост в Чонгаре, после чего движение по нему было остановлено. Двумя днями ранее этот мост также подвергся украинской атаке.

В мае ВСУ усилили удары по российской логистике на оккупированных территориях. К концу месяца украинские беспилотники фактически взяли под контроль федеральную трассу Р-280 «Новороссия» — «сухопутный коридор» в Крым, идущий из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь. По подсчетам, OSINT-аналитика Клемента Молина, за четыре недели мая на магистрали были поражены около 125 грузовиков.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ появилась возможность «наносить удары по российской военной логистике практически на всех временно оккупированных территориях». По его словам, прежде всего, «это отражается в дефиците топлива в Крыму и других регионах под оккупацией».

В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Назначенные Россией власти ввели лимиты на продажу бензина — не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные.

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