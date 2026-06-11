ВСУ ударили по мосту через Крымский канал 11.06.2026, 10:05

иллюстративное фото

Крым полностью заблокирован для оккупантов с материковой части Украины.

В ночь на 11 июня Силы обороны Украины нанесли воздушный удар по мосту через Крымский канал в оккупированном Армянске. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал Special Kherson Cat.

Жители оккупированного Армянскя услышали взрывы примерно в 01:57. Сообщалось, что было попадание по автомобильному мосту, в результате чего он получил повреждения.

Кроме того, по предварительной информации, также поврежден мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска.

Перед этим, 9 и 10 июня, ВСУ нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту из временно оккупированного Геническа на Арабатскую стрелку.

Это значит, что целых мостов на сухопутных въездах в аннексированный Крым уже не осталось.

В мае текущего года Силы обороны Украины начали операцию по блокированию российских оккупантов в аннексированном Крыму. С этой целью наносятся удары ракетами и дронами по мостам, а также по трассе, которая связывает Россию (Ростов-на-Дону и Таганрог) с полуостровом (через оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой). Блокирование сухопутного коридора в аннексированный Крым идет успешно.

Командующий группировкой войск «Восток» оккупационной армии РФ был вынужден запретить движение военного грузового транспорта на участке Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь на временно оккупированных территориях Украины.

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