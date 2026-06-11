Крым под массированной атакой дронов: поражены два важных моста 4 11.06.2026, 7:45

3,832

В местах ударов горят фуры.

В ночь на 11 июня в Крыму раздались взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-каналы и крымские паблики.

Атака на Крым началась примерно в полночь и продолжалась несколько часов. Тревогу отменили уже после четырех утра.

«Взрыв в Севастополе, похоже на прилет, была вспышка в районе Казачьей бухты», - сообщил паблик «Крымский ветер».

Кроме Казачьей бухты якобы прилетело в Камышеву бухту, а в Стрелецкой - попадание в воинскую часть. При этом неизвестно, были это дроны либо же ракеты.

Также Telegram-каналы писали о том, что в Армянске работала ПВО, сбивая дроны. Якобы был прилет по автомосту, из-за чего его повредило, а подписчики сообщили о горевших грузовиках.

«Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево... Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось», - добавили в Telegram пабликах.

Как известно, накануне украинские военные разбомбили Чонгарский мост, который соединял Крым с Херсонской областью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com