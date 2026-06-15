ВСУ атаковали мосты в направлении Чонгара и Арабатской стрелки 15.06.2026, 13:26

Новые удары в Херсонской области.

Украинские войска в ночь на понедельник, 15 июня, вновь атаковали мосты в оккупированной части Херсонской области - в направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил назначенный российскими властями «губернатор» региона Владимир Сальдо. «После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП „Джанкой“ полностью перекрыто», - написал Сальдо в Telegram.

По его словам, в течение ночи удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Позднее Сальдо проинформировал, что реверсивное движение через АПП «Джанкой» возобновлено - проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей.

За прошедшую неделю мост возле Чонгара и мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, подвергались атакам несколько раз. Предыдущий удар по объектам был нанесен 13 июня.

Между тем «губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за украинских атак приостановлено движение по одному из автомобильных мостов, соединяющих север Крыма с материковой частью.

Балицкий уточнил, что в условиях ограничений проезд осуществляется в объезд по маршруту Мелитополь - Новоалексеевка - Новотроицкое - Чаплинка - Мирное - Армянск.

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