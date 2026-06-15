Поддельный американский автомобиль 30-х годов продали по цене «Гелендвагена» 15.06.2026, 13:58

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Фото: bonhams.com

Он был выпущен в 1971-ом году.

Реплика Duesenberg SSJ была создана в 1971 году, а её первым владельцем был американский комедийный актёр Сэмми Дэвис-младший. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Оригинальный Duesenberg SSJ 1935 года — самый дорогой американский автомобиль. Всего было выпущено лишь два таких 400-сильных спорткара, которые приобрели звезды Голливуда. Один из автомобилей несколько лет назад ушел с молотка за 22 миллиона долларов.

Фото: bonhams.com

В 70-х годах в США начали выпускать качественные реплики Duesenberg. Они в точности повторяли дизайн знаменитого автомобиля, но отличались современным роскошным салоном, отделанным кожей и алюминием.

Именно этот кабриолет Duesenberg SSJ построен на шасси пикапа Dodge и оснащен 6,3-литровым V8 с наддувом мощностью 504 л. с. и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Его цена в 1971 году составляла 24 500 долларов, что соответствует 203 000 долларов по современному курсу.

Фото: bonhams.com

Сэмми Дэвис-младший мало пользовался своим автомобилем, и сейчас пробег Duesenberg SSJ составляет всего 8,4 тыс. км. С 1987 года кабриолет является частью экспозиции автомузея в городе Рино, однако сейчас часть коллекции решили распродать.

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