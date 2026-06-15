«Кошелек» Лукашенко массово вывел деньги через банки Новой Зеландии и Вануату 2 15.06.2026, 13:44

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Алексей Олексин

Счет идет на миллионы евро.

Компания, связанная с «кошельком» Лукашенко Алексеем Олексиным, беспроцентно одалживала деньги из его МТБанка, зарабатывала на них на Кипре, а прибыль выводила через Вануату и Новую Зеландию, выяснил БРЦ.

Оттуда средства поступали «отмытыми» на личный счет Олексина в Беларуси. Эксперты отмечают в схеме признаки ухода от налогов. Среди организаторов схемы фигурирует литовский бизнесмен.

Вывод денег из МТБанка компании Олексина оформляли под видом предоплаты за нефтепродукты. Переводили деньги, затем расторгали контракт и возвращали предоплату назад.

За те несколько месяцев, которые проходили до возвращения «предоплаты», кипрская фирма-получатель Sumsteg International Limited выдавала с них краткосрочные кредиты, зарабатывая на процентах. Sumsteg принадлежала Мехти Мехтиеву - другу сына Олексина Дмитрия. Но управляла ей литовская компания Lewben, известная тем, что обслуживала «кошельков» Александра Лукашенко.

Только с 2015 по 2021 год стороны расторгли договоров с предоплатой почти на $500 млн.

Часть средств от этой деятельности фирма Sumsteg выводила через Pacific Private Bank в Вануату при помощи новозеландской платежной системы WorldClear. Эта система известна работой с высокорисковыми клиентами.

Далее деньги перечислялись уже на личный счет Олексина под видом возврата займов. БРЦ отследил как минимум $3,5 млн, которые поступили таким образом на счет Олексина.

Эксперты по финансовым преступлениям, которых опросил БРЦ, увидели в этой схеме признаки сокрытия происхождения средств и возможного ухода от налогов.

Pacific Private Bank в Вануату, через который проводили таким образом деньги, принадлежал литовскому юристу Вилюсу Каваляускасу, владельцу Lewben.

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