«Пришлось тормозить с 90 до 0!» 2 15.06.2026, 14:13

2,272

Жесткий обгон водителя BMW попал на видео.

Слева — встречная с автомобилями, справа — кювет. А в лоб едет BMW: водитель решился на жесткий обгон. Смотрим запись видеорегистратора и пугаемся вместе с читателем «Онлайнера», опубликовавшим ее.

Видео на форуме опубликовал пользователь с ником fox2112.

— Пришлось тормозить с 90 км/ч до 0! — рассказал он. — Видимость была хорошая. BMW просто в лоб пошел на обгон двух машин.

Он уточнил, что инцидент произошел 10 июня возле деревни Цна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com