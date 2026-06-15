«Пришлось тормозить с 90 до 0!»2
- 15.06.2026, 14:13
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Жесткий обгон водителя BMW попал на видео.
Слева — встречная с автомобилями, справа — кювет. А в лоб едет BMW: водитель решился на жесткий обгон. Смотрим запись видеорегистратора и пугаемся вместе с читателем «Онлайнера», опубликовавшим ее.
Видео на форуме опубликовал пользователь с ником fox2112.
— Пришлось тормозить с 90 км/ч до 0! — рассказал он. — Видимость была хорошая. BMW просто в лоб пошел на обгон двух машин.
Он уточнил, что инцидент произошел 10 июня возле деревни Цна.