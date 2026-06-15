Как выглядит Киево-Печерской лавра после варварского удара россиян 2 15.06.2026, 14:33

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Фото: Getty Images

Фоторепортаж.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли по Киеву массированный удар, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки 140 тысяч абонентов остались без света, а также поврежден Успенский собор Киево‑Печерской лавры.

Российский «Шахед» попал прямо в центр крыши примерно в половине второго ночи. Вспыхнул масштабный пожар, который мгновенно охватил 800 квадратных метров. Огонь пошел по верхним ярусам свода, пишет «РБК-Украина».

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Гендиректор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко объясняет: расчет врага был коварным и жестоким.

Оккупанты метили так, чтобы деревянные конструкции купола полностью выгорели, и вся крыша рухнула внутрь храма, похоронив под собой уникальный интерьер.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Более того, балки собора были обработаны огнеупорными смесями, поэтому есть подозрение, что дрон нес особый заряд с зажигательной смесью, чтобы максимально усилить пламя.

Фото: РБК-Украина

Только благодаря работе пожарных, которые работали под угрозой новых взрывов, собор удалось спасти от полного разрушения.

И угроза была реальной: когда чрезвычайники укрощали огонь в Лавре, россияне цинично ударили во второй раз.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Под второй удар попала 300-летняя Башня Кушника и здание «Мистецького арсеналу».

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Оценить точные убытки для внутренней отделки эксперты смогут только после анализа состояния несущих конструкций.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Однако настоящим чудом и результатом чрезвычайной сплоченности стало спасение святынь. Как только вспыхнул огонь, работники заповедника вместе с полицией и монахами Лавры бросились спасать уникальные экспонаты.

Из огня вынесли всю выставку, посвященную Воскресению Христову.

Также удалось вовремя эвакуировать одну из самых выдающихся и ценных святынь Киево-Печерской лавры - серебряную раку святого Стефана, которая является уникальным памятником XVIII века. Сейчас все эти реликвии в безопасности.

Фото: Getty Images

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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