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Россия ударила по Киево-Печерской лавре: начался пожар

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  • 15.06.2026, 7:33
  • 4,704
Россия ударила по Киево-Печерской лавре: начался пожар
фото: novosti-n.org

Также повреждены жилые дома и киностудия Довженко.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли по Киеву массированный удар, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки 140 тысяч абонентов остались без света, а также поврежден Успенский собор Киево‑Печерской лавры.

Пострадала Национальная киностудия имени Довженко, где сгорела крупнейшая коллекция костюмов Украины. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в десяти районах столицы Украины. По последним данным, 25 человек ранены и 4 погибли.

фото: novosti-n.org
фото: novosti-n.org
фото: novosti-n.org
фото: novosti-n.org

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявил, что россияне сознательно атаковали Лавру.

«Благодаря слаженным действиям братии лавры, спасателей и пожарных удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни», — отметил архиепископ Авраамий.

Вице‑премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная подтвердила, что в результате удара уничтожен костюмный цех киностудии Довженко, где хранилось около 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

фото: novosti-n.org
фото: novosti-n.org
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