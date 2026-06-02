Массированная атака на Киев: десятки раненых, четверо погибших 6 2.06.2026, 7:40

Россияне били по городу ракетами и дронами.

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Известно о 58 пострадавших и 4 погибших.

Об угрозе для города предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о последствиях.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев повреждения и разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах города, пишет «Обозреватель».

Наиболее серьезные последствия отмечены в Подольском районе. Там загорелись нежилые здания и автомобили, а по одному из адресов обломки ракеты упали на крышу жилого дома, вызвав пожар и выбив окна. Кроме того, произошло обрушение конструкций многоэтажного дома.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после повторного попадания в девятиэтажку произошло обрушение конструкций, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

Также в Подольском районе вспыхнул пожар на территории нежилой застройки, который перекинулся на соседние здания. На территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили склад и несколько автомобилей.

В Оболонском районе обломки упали на открытые территории возле двух детских садов. Еще один пожар возник на объекте незавершенного строительства.

В Шевченковском районе после падения обломков загорелось трехэтажное нежилое здание. Также повреждены фасад и кровля жилой девятиэтажки. В одной из 24-этажек пожар возник на уровне четвертого-пятого этажей. Кроме того, возгорания были зафиксированы еще в двух нежилых помещениях района.

В Дарницком районе, по предварительной информации, из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории автозаправочной станции.

В Соломенском районе повреждены верхние этажи 15-этажного жилого дома. Еще один пожар вспыхнул в 24-этажке на уровне седьмого-восьмого этажей. Также загорелось здание на территории нежилой застройки, а возгорания были зафиксированы в двух частных домах.

В Голосеевском районе в результате атаки разрушены второй и третий этажи поликлиники. Кроме того, на открытой местности загорелись несколько автомобилей, а обломки были обнаружены в нескольких местах района.

