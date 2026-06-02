Уроженец Беларуси займет пост главы «Моссада» на пять лет 2.06.2026, 5:01

Роман Гофман

Роман Гофман сможет вступить в должность уже сегодня.

В Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петиции против назначения уроженца Беларуси генерал-майора Романа Гофмана на должность главы внешней разведки «Моссад», сообщает портал newsru.co.il.

Ранее оно было утверждено правительством по представлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако против него были поданы петиции в БАГАЦ.

Комиссия по назначениям на высшие государственные должности, как сообщается, сначала утвердила Гофмана большинством голосов, после вмешательства БАГАЦа повторно рассмотрела вопрос и снова поддержала назначение, заявив, что не нашла изъянов в «этической чистоте» Гофмана, достаточных для его дисквалификации.

Гофман должен сменить в должности Давида Барнеа, возглавлявшего «Моссад» с 2021 года, он приходит во внешнюю разведку из ЦАХАЛа, а не из рядов самой организации.

После решения БАГАЦа Гофман сможет вступить в должность главы «Моссада» на пятилетний срок уже 2 июня.

Комиссия по высокопоставленным назначениям 26 мая повторно утвердила назначение Гофмана на должность главы израильской разведывательной службы.

Комиссия собиралась по решению Высшего суда справедливости Израиля, чтобы заслушать несовершеннолетнего израильтянина Ури Эльмакайса и бригадного генерала «Моссада» (имя не раскрывается).

4 декабря 2025 года Нетаньяху объявил о решении назначить своего военного секретаря — уроженца Беларуси — генерал-майора Романа Гофмана следующим руководителем «Моссада».

Он был первым представителем «большой алии» (массовая репатриация евреев и членов их семей в Израиля из СССР и стран СНГ, которая началась в 1989 году и завершилась в начале 2000-х), получившим звание бригадного генерала (в 2019 году). Командовал 7-й бронетанковой бригадой «Саар ми-Голан» и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией «А-Башан».

7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Получил тяжелое ранение. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера.

Гофман родился в Мозыре (Гомельская область) в 1976 году, репатриировался в Израиль вместе с родителями в 1990-м.

Выходцами из Беларуси были также президенты Израиля Хаим Вейцман (первый глава государства), Залман Шазар и Шимон Перес (также был премьер-министром), премьеры Менахем Бегин, Ицхак Шамир, «отец» современного иврита Элиэзер Бен-Иегуда и другие известные в Израиле личности.

«Моссад» — национальная разведывательная служба Израиля, одна из основных трех спецслужб страны наряду с военной разведкой и контрразведкой. Находится под юрисдикцией премьер-министра Израиля.

