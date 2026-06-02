закрыть
2 июня 2026, вторник, 4:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уроженец Беларуси займет пост главы «Моссада» на пять лет

  • 2.06.2026, 5:01
Уроженец Беларуси займет пост главы «Моссада» на пять лет
Роман Гофман

Роман Гофман сможет вступить в должность уже сегодня.

В Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петиции против назначения уроженца Беларуси генерал-майора Романа Гофмана на должность главы внешней разведки «Моссад», сообщает портал newsru.co.il.

Ранее оно было утверждено правительством по представлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако против него были поданы петиции в БАГАЦ.

Комиссия по назначениям на высшие государственные должности, как сообщается, сначала утвердила Гофмана большинством голосов, после вмешательства БАГАЦа повторно рассмотрела вопрос и снова поддержала назначение, заявив, что не нашла изъянов в «этической чистоте» Гофмана, достаточных для его дисквалификации.

Гофман должен сменить в должности Давида Барнеа, возглавлявшего «Моссад» с 2021 года, он приходит во внешнюю разведку из ЦАХАЛа, а не из рядов самой организации.

После решения БАГАЦа Гофман сможет вступить в должность главы «Моссада» на пятилетний срок уже 2 июня.

Комиссия по высокопоставленным назначениям 26 мая повторно утвердила назначение Гофмана на должность главы израильской разведывательной службы.

Комиссия собиралась по решению Высшего суда справедливости Израиля, чтобы заслушать несовершеннолетнего израильтянина Ури Эльмакайса и бригадного генерала «Моссада» (имя не раскрывается).

4 декабря 2025 года Нетаньяху объявил о решении назначить своего военного секретаря — уроженца Беларуси — генерал-майора Романа Гофмана следующим руководителем «Моссада».

Он был первым представителем «большой алии» (массовая репатриация евреев и членов их семей в Израиля из СССР и стран СНГ, которая началась в 1989 году и завершилась в начале 2000-х), получившим звание бригадного генерала (в 2019 году). Командовал 7-й бронетанковой бригадой «Саар ми-Голан» и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией «А-Башан».

7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Получил тяжелое ранение. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера.

Гофман родился в Мозыре (Гомельская область) в 1976 году, репатриировался в Израиль вместе с родителями в 1990-м.

Выходцами из Беларуси были также президенты Израиля Хаим Вейцман (первый глава государства), Залман Шазар и Шимон Перес (также был премьер-министром), премьеры Менахем Бегин, Ицхак Шамир, «отец» современного иврита Элиэзер Бен-Иегуда и другие известные в Израиле личности.

«Моссад» — национальная разведывательная служба Израиля, одна из основных трех спецслужб страны наряду с военной разведкой и контрразведкой. Находится под юрисдикцией премьер-министра Израиля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко