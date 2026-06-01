У «Белтелекома» появились изменения
- 1.06.2026, 22:14
От повышения тарифов до новшества для владельцев частных домов.
У «Белтелекома» с 1 июня появилось несколько изменений. Одно из них — рост тарифов на некоторые услуги. «Зеркало» рассказывает подробности.
«Белтелеком» с 1 июня повысил тарифы за отправку телеграмм. К примеру, для физлиц стоимость внутри страны — на 14,3% (до 0,08 рубля за слово). Для организация эта услуга также подорожала.
Также с первого дня лета «Белтелеком» запустил два новых тарифных плана услуги «Видеоконтроль». «Теперь владельцы частных домов смогут выбрать подходящий тариф для различных задач: базовое наблюдение за небольшой территорией, контроль за детьми или пожилыми родственниками на участке, присмотр за домашними питомцами либо обеспечение безопасности просторного коттеджа», — сообщили в компании.
С 1 июня «Белтелеком» перестал подключать новых абонентов к тарифному плану «Рекорд 100 Промо», который предполагает интернет на скорости 100/50 Мбит/с. Ранее в компании заявляли, что для клиентов, которые успеют подключить этот план, «фиксированная стоимость останется навсегда». Абонплата составляет 29,8 рубля в месяц.