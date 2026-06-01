закрыть
1 июня 2026, понедельник, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У «Белтелекома» появились изменения

  • 1.06.2026, 22:14
У «Белтелекома» появились изменения

От повышения тарифов до новшества для владельцев частных домов.

У «Белтелекома» с 1 июня появилось несколько изменений. Одно из них — рост тарифов на некоторые услуги. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Белтелеком» с 1 июня повысил тарифы за отправку телеграмм. К примеру, для физлиц стоимость внутри страны — на 14,3% (до 0,08 рубля за слово). Для организация эта услуга также подорожала.

Также с первого дня лета «Белтелеком» запустил два новых тарифных плана услуги «Видеоконтроль». «Теперь владельцы частных домов смогут выбрать подходящий тариф для различных задач: базовое наблюдение за небольшой территорией, контроль за детьми или пожилыми родственниками на участке, присмотр за домашними питомцами либо обеспечение безопасности просторного коттеджа», — сообщили в компании.

С 1 июня «Белтелеком» перестал подключать новых абонентов к тарифному плану «Рекорд 100 Промо», который предполагает интернет на скорости 100/50 Мбит/с. Ранее в компании заявляли, что для клиентов, которые успеют подключить этот план, «фиксированная стоимость останется навсегда». Абонплата составляет 29,8 рубля в месяц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко