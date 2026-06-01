Странный цвет воды в Цнянском водохранилище встревожил минчан

  • 1.06.2026, 22:29
Фото: manwoman.by

Что показала проверка.

Жители Минска заметили, что вода у берегов Цнянского водохранилища приобрела необычный цвет, и предположили, что причиной мог стать сброс неизвестных веществ. Однако специалисты не нашли признаков загрязнения, сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

После обращения людей сотрудники ведомства выехали на место и обследовали водоем. Как выяснилось, изменение цвета воды связано с естественными природными процессами.

Вода у берегов Цнянского водохранилища
Фото: Мингоркомприроды

Как рассказали специалисты, необычный оттенок появился из-за так называемых метафитонных матов. Это скопления всплывших на поверхность фрагментов биообрастаний дна и подводных поверхностей, а также планктона.

В состав метафитона входят водоросли, бактерии, мертвое органическое вещество, грибы и мелкие беспозвоночные. Особенно заметны такие скопления у береговой линии, где они могут выглядеть как следы загрязнения.

В Мингоркомприроды подчеркнули, что по результатам лабораторных исследований содержание кислорода в воде соответствует установленным нормам.

Специалисты продолжат наблюдение за состоянием водохранилища.

