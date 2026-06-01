За оплатой парковки в Минске уже следит специальная машина

За оплатой парковки в Минске уже следит специальная машина1
- 1.06.2026, 21:40
Водителям на заметку.
В Минске расширяют зоны платной парковки и внедряют автоматический контроль за водителями. В столице запустили мобильный комплекс, который установлен на легковом автомобиле, сообщил гостелеканал СТВ.
Патрульное авто не имеет проблесковых маячков, а узнать его можно по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин и сверяет их с базой оплат.
При первой фиксации данные заносят в систему. Если оплата так и не поступила, при повторном проезде инспектор оставляет на лобовом стекле информационный листок. Водителям напоминают: за неоплату услуги, помимо тарифа за парковку, предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. В Минске курсирует пока одно специальное авто, но их должно стать больше.
«Машина уже есть, сейчас заканчиваются работы по сертификации оборудования. И как только оно будет в Республике Беларусь сертифицировано, мы сразу его будем приобретать и устанавливать. Также развивается система платных парковок. Планируется, что в этом году она дойдет до количества 10 тысяч машиномест», — рассказал гендиректор гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.
Напомним, в Минске насчитывается 70 платных парковок, семь из которых закрываются шлагбаумом. Разместиться там могут более 6300 автомобилей. В планах обустроить еще более 4 тысяч мест.