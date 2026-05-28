Роман Бессмертный: Лукашенко лучше помалкивать 2 28.05.2026, 15:32

1,360

Роман Бессмертный

Украине, Польше и Литве стоит организовать освобождение Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с предупреждениями об угрозе с территории Беларуси, а в Киеве дают понять: если Минск снова втянется в войну, ответ будет жестким.

Почему сейчас так много говорят об угрозе со стороны режима Лукашенко? Насколько она реальна?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политиком и дипломатом, бывшим послом Украины в Беларуси Романом Бессмертным:

— Давайте проведем здесь разграничительную полосу. Одно дело — это территория Беларуси, совсем другое — Лукашенко и его режим. То, что территория Беларуси была и остается созданным Путиным плацдармом для атаки по Украине, Центральной и Северной Европе, это правда.

На самом деле, это отмечено даже в ключевых документах НАТО. Начиная с 2012 года в документах НАТО всегда указывалось, что постоянное создание плацдарма для атаки против стран Альянса на территории Беларуси является проблемой.

И это действительно так, потому что даже в нынешней ситуации территория Беларуси используется для засылки диверсантов в Польшу, Литву и Латвию. Причем эта засылка происходила и тогда, когда погранпереходы были открыты, легально, и теперь, когда они закрыты, нелегально.

Кстати, на территории Беларуси в том числе идет подготовка диверсантов. Их готовят из числа завербованных граждан стран Азии, Африки, а также среди россиян, белорусов и так далее. Подготовкой занимаются бывшие вагнеровцы. Это не секрет, об этом знают разведки всего мира.

Что касается угрозы режима Лукашенко, то, к сожалению для него, ему нечем угрожать. То, что сегодня представляет собой белорусская армия, в нынешней войне это срочники. Это не та армия, которая способна решать проблемы. Силы специальных операций малочисленны, и они никакой роли не сыграют. Жандармерия же воюет с белорусами. Что касается технологического базиса, то боеприпасы все вывезены в Россию и уже давным-давно использованы. Бронетехника и танки в таком количестве не представляют угрозы ни Украине, ни западным странам. Авиация малочисленна.

Что может быть? Это использование территории Беларуси для запуска беспилотников, которые сегодня производятся и сопровождаются с подсветкой с антенн на территории Беларуси. Это первое.

Второе: действительно возможен запуск баллистических ракет. Но здесь проблема в том, что близость не дает возможности запускать такие ракеты, потому что у них есть минимальная и максимальная дальность полета. Стрелять в середину Черного моря вряд ли есть смысл. Разве что использовать ракеты малой дальности.

В Беларуси остались ракетные комплексы SS-21/«Точка-У», они модернизированы. Разве что их можно использовать. Но это не тот фактор, который способен серьезно влиять и сыграть роль участника каких-то операций. Поэтому я не вижу здесь угроз со стороны самой Беларуси и режима Лукашенко. А вот что касается использования территории, плацдарма и ресурсов Беларуси, то это было, есть и будет, потому что Лукашенко не самостоятельный.

— Что в действительности может готовить Путин в ближайшее время, в том числе с белорусского плацдарма? Какая роль в этих планах может отводиться Лукашенко и белорусской армии?

— Не случайны разговоры о возможной атаке против балтийских стран и Польши. Это возможно. Причем здесь не надо брать за основу зависимость от ситуации на российско-украинском фронте. Это абсолютно никак не связано.

Здесь достаточно силы определенного компонента для того, чтобы нанести такой удар. Потому что целью такого удара будет не столько достижение какой-то стратегической цели, сколько решение тактического вопроса.

Первое — это тестирование пятой статьи НАТО, о чем сегодня пишут все. Второе — нанести какой-то удар тактического плана, заняв территорию, а затем, естественно, вступить в переговоры, чтобы начать использовать дипломатию как оружие против европейских стран.

Как мы понимаем, здесь есть два очень опасных момента. Первый — насколько действенна пятая статья НАТО. А второй, еще хуже, это втягивание Европы в переговорный процесс. Тем более что все прекрасно понимают: для Путина переговоры это не способ достижения мира, а война, инструмент войны. Поэтому здесь даже на уровне человеческой психики тот, кто садится за стол переговоров с Россией и не понимает этого, уже заранее проиграл.

— «Мадяр» заявил, что 500 целей на территории Беларуси уже выбраны. Что это могут быть за цели и в каком случае Украина может начать наносить по ним удары?

— Международное право очень четко определяет, что является законной военной целью. Поэтому здесь не может быть никаких двойственных толкований. Законная военная цель — это то, что предназначено для ведения войны и нанесения поражения противнику. Поэтому здесь все понятно: что это за цели, какие это цели и почему они избраны.

Что касается этих разговоров, понимаете, здесь накручивание и раскручивание этого диалога. Для людей, которые эту терминологию раньше не использовали, это выглядит очень страшно. На самом деле здесь на одни слова отвечают другими словами. А стоит ли за этим конкретное действие? То, что говорят с украинской стороны, понятно, потому что Украина имеет возможность наносить такие удары, и это продемонстрировано не единожды.

В такой ситуации Лукашенко лучше помалкивать. Мародерствуешь с Путиным вместе — молчи, сиди, не дразни. Но он не умолкает, и это влечет за собой такие словесные диалоги, словесные баталии, не более и не менее.

Что может быть в списке законных военных целей? То, что даже в нынешней ситуации принимает участие в нанесении ударов по территории Украины. Те же самые антенны, которые стоят, части, которые их обслуживают, ресурс, который идет на все это. Все эти вещи уже давным-давно зафиксированы: люди, комбатанты, которые обслуживают все это. Поэтому здесь абсолютно четко все понятно.

— В 2022 году вы говорили, что Беларусь и Крым — это болевые точки Кремля, которые могут парализовать режим Путина. Насколько сейчас актуальна эта оценка? Должна ли Украина активнее помогать освобождению Беларуси как части общей победы над Россией?

— Украина не только должна помогать. Украина, Польша и Литва должны организовать освобождение Беларуси для белорусов. Я придерживался этой точки зрения и сейчас придерживаюсь.

Я тогда говорил о необходимости контакта и диалога с белорусской оппозицией. С моей точки зрения, уже тогда надо было помочь оппозиции сформировать правительство в изгнании, обеспечить его работу, начать формировать армию современной Беларуси, готовить ее к освобождению Беларуси от Кремля и Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com