28 мая 2026, четверг, 17:52
В минских магазинах появилась жожоба

  28.05.2026, 16:16
В минских магазинах появилась жожоба
Купить плоды поштучно не получится.

В минских супермаркетах продолжают появляться необычные экзотические продукты. На этот раз на полках заметили свежее жожоба, привезенное из Вьетнама, пишет «Точка».

Новинку продают в упаковках по 500 граммов. Стоимость составляет 15,99 рубля за пачку, или 31,98 рубля за килограмм. Купить плоды поштучно не получится — товар доступен только в фасовке.

Жожоба — это кустарник, который растет преимущественно в засушливых регионах Северной Америки, а также в странах Азии. Наибольшую известность растение получило благодаря маслу из его семян, которое активно используют в косметике, фармацевтике и промышленности.

Сами плоды представляют собой небольшие семена с плотной оболочкой. В свежем виде их вкус сравнивают с хрустящим сладковатым яблоком с легкой кислинкой. В сушеном состоянии жожоба становится значительно слаще и напоминает финики.

Несмотря на то что основную ценность представляет масло жожоба, экзотический продукт наверняка заинтересует любителей необычных вкусов.

