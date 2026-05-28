В минских магазинах появилась жожоба 28.05.2026, 16:16

1,892

Фото: watsons.ua

Купить плоды поштучно не получится.

В минских супермаркетах продолжают появляться необычные экзотические продукты. На этот раз на полках заметили свежее жожоба, привезенное из Вьетнама, пишет «Точка».

Новинку продают в упаковках по 500 граммов. Стоимость составляет 15,99 рубля за пачку, или 31,98 рубля за килограмм. Купить плоды поштучно не получится — товар доступен только в фасовке.

Фото: Tochka.by

Жожоба — это кустарник, который растет преимущественно в засушливых регионах Северной Америки, а также в странах Азии. Наибольшую известность растение получило благодаря маслу из его семян, которое активно используют в косметике, фармацевтике и промышленности.

Фото: Tochka.by

Сами плоды представляют собой небольшие семена с плотной оболочкой. В свежем виде их вкус сравнивают с хрустящим сладковатым яблоком с легкой кислинкой. В сушеном состоянии жожоба становится значительно слаще и напоминает финики.

Фото: Tochka.by

Несмотря на то что основную ценность представляет масло жожоба, экзотический продукт наверняка заинтересует любителей необычных вкусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com