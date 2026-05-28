В минских магазинах появилась жожоба
- 28.05.2026, 16:16
В минских супермаркетах продолжают появляться необычные экзотические продукты. На этот раз на полках заметили свежее жожоба, привезенное из Вьетнама, пишет «Точка».
Новинку продают в упаковках по 500 граммов. Стоимость составляет 15,99 рубля за пачку, или 31,98 рубля за килограмм. Купить плоды поштучно не получится — товар доступен только в фасовке.
Жожоба — это кустарник, который растет преимущественно в засушливых регионах Северной Америки, а также в странах Азии. Наибольшую известность растение получило благодаря маслу из его семян, которое активно используют в косметике, фармацевтике и промышленности.
Сами плоды представляют собой небольшие семена с плотной оболочкой. В свежем виде их вкус сравнивают с хрустящим сладковатым яблоком с легкой кислинкой. В сушеном состоянии жожоба становится значительно слаще и напоминает финики.
Несмотря на то что основную ценность представляет масло жожоба, экзотический продукт наверняка заинтересует любителей необычных вкусов.