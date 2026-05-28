Британский разведчик предупредила о планах Путина 1 28.05.2026, 16:21

Энн Кист-Батлер

Кремль в отчаянии.

Глава британского центра электронной разведки (GCHQ) Энн Кист-Батлер предупредила, что Россия наращивает гибридные операции против Великобритании и стран Европы на фоне затяжной войны в Украине, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, Кремль все активнее использует диверсии, кибератаки, саботаж и дезинформацию, пытаясь посеять хаос и расколоть НАТО. Выступая в Блетчли-парке — историческом центре британской разведки времен Второй мировой войны — Кист-Батлер заявила, что Москва становится «все более дерзкой».

В Лондоне считают, что, не добившись решающих успехов на фронте в Украине, Путин усиливает давление на европейскую инфраструктуру и логистику. Среди последних инцидентов, которые европейские власти связывают с Россией, — атаки на железные дороги в Польше, помехи авиационной навигации в Швеции, взлом дамбы в Норвегии и подготовка поджогов грузовых самолетов.

Особую тревогу вызывает так называемая «серая зона» — действия ниже порога открытой войны. Британские спецслужбы считают, что Россия проверяет готовность Европы к кризисам и одновременно пытается подорвать доверие внутри западных обществ.

На фоне этих угроз Великобритания и Польша подписывают новый оборонный договор. Премьер Кир Стармер назвал соглашение крупнейшим шагом в сфере безопасности между двумя странами за последние десятилетия.

Кроме России, британская разведка отдельно выделила Китай, назвав Пекин технологической и кибернетической сверхдержавой. В Лондоне опасаются, что сближение Москвы и Пекина создает для Запада долгосрочную стратегическую угрозу.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com