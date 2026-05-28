Белорус 100 раз нарушил ПДД 4 28.05.2026, 16:26

1,626

Иллюстрация: logist.today

Теперь его ждут правовые последствия.

Жителю Полоцка грозит до двух лет лишения свободы после многочисленных нарушений ПДД, сообщили в прокуратуре Витебской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к причинению менее тяжких телесных повреждений.

По данным следствия, вечером в декабре 2025 года мужчина за рулем Volkswagen Multivan ехал по Полоцку в сторону улицы Гагарина и сбил 82-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части.

Пенсионера госпитализировали. Спустя несколько недель он умер в реанимации, однако медики установили, что причиной смерти стало заболевание, не связанное с ДТП. Родственники мужчины отказались писать заявление и добиваться уголовного преследования водителя.

Тем не менее в прокуратуре обратили внимание, что с 2014 года фигурант более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Более того, после аварии он продолжил нарушать ПДД.

В ведомстве подчеркнули, что такое поведение свидетельствует о систематическом игнорировании закона и представляет повышенную общественную опасность. Поэтому прокурор принял решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 317 УК.

Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, арест, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет, а также возможное лишение водительских прав сроком до пяти лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com