28 мая 2026, четверг, 17:52
  • 28.05.2026, 16:55
Как первый переднемоторный Porsche спас бренд
924-ый создавался совместно с Volkswagen.

Сегодня Porsche ассоциируется с культовым 911 и роскошными спорткарами, но в 1970-х компания оказалась на грани серьезного кризиса. Нефтяной шок, устаревающая линейка и падение спроса заставили немецкий бренд искать новую модель, способную спасти продажи, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Этим автомобилем стал Porsche 924 — первый серийный Porsche с передним расположением двигателя. В 2026 году модели исполняется 50 лет.

Проект создавался совместно с Volkswagen и изначально должен был стать доступным спортивным автомобилем для массового рынка. Однако после нефтяного кризиса VW отказался от программы, и Porsche выкупила разработку, решив довести машину до производства самостоятельно.

924 дебютировал в 1975 году и быстро стал важной моделью для компании. Автомобиль получил необычную для того времени компоновку transaxle — двигатель спереди и коробку передач сзади, что обеспечивало почти идеальную развесовку и хорошую управляемость.

Первые версии оснащались 2-литровым мотором мощностью 123 лошадиные силы для Европы, хотя американские модификации из-за экологических норм были значительно слабее. Позже Porsche выпустила турбоверсию, а затем и более мощные модификации, которые стали основой для легендарного Porsche 944.

С 1976 по 1988 год компания выпустила более 150 тысяч Porsche 924. Вместе с моделями 944 и 968 продажи семейства превысили 340 тысяч автомобилей.

Именно успех переднемоторных Porsche позволил компании пережить трудные времена и позже создать Boxster, современный 911 и будущие бестселлеры вроде Cayenne и Macan.

