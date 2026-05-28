«Такого позора Россия не знала лет 100» 28.05.2026, 17:30

2,024

Илья Ремесло

Z-блогер Ремесло раскритиковал визит Путина в Казахстан.

Российский Z-блогер Илья Ремесло назвал визит Путина в Казахстан унизительным для России, заметил «Диалог».

Поводом для обсуждения в соцсетях стала не только оговорка Путина, который во время выступления не сразу смог произнести фамилию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, но и итоги самой поездки.

По мнению Ремесло, несмотря на подчеркнуто теплый прием — кортеж, сопровождение истребителей, публичные знаки уважения и церемониальные мероприятия — Казахстан в итоге получил гораздо больше выгод, чем Москва.

Особенно он обратил внимание на договоренности по строительству АЭС.

«Мы им золото — они нам бусы. Такого позора Россия не знала лет 100 точно. А потом будет как с Арменией: «Мы же им столько бесплатно сделали... а они...», — написал Ремесло.

Политолог с иронией отметил, что Путину устроили максимально торжественный прием, включая совместную посадку «дерева дружбы», однако за внешними почестями, по его мнению, скрывается прагматичный расчет Астаны.

