28 мая 2026, четверг, 17:53
«Такого позора Россия не знала лет 100»

  • 28.05.2026, 17:30
  • 2,024
«Такого позора Россия не знала лет 100»
Илья Ремесло

Z-блогер Ремесло раскритиковал визит Путина в Казахстан.

Российский Z-блогер Илья Ремесло назвал визит Путина в Казахстан унизительным для России, заметил «Диалог».

Поводом для обсуждения в соцсетях стала не только оговорка Путина, который во время выступления не сразу смог произнести фамилию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, но и итоги самой поездки.

По мнению Ремесло, несмотря на подчеркнуто теплый прием — кортеж, сопровождение истребителей, публичные знаки уважения и церемониальные мероприятия — Казахстан в итоге получил гораздо больше выгод, чем Москва.

Особенно он обратил внимание на договоренности по строительству АЭС.

«Мы им золото — они нам бусы. Такого позора Россия не знала лет 100 точно. А потом будет как с Арменией: «Мы же им столько бесплатно сделали... а они...», — написал Ремесло.

Политолог с иронией отметил, что Путину устроили максимально торжественный прием, включая совместную посадку «дерева дружбы», однако за внешними почестями, по его мнению, скрывается прагматичный расчет Астаны.

Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов