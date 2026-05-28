Цены на нефть снижаются
- 28.05.2026, 18:01
Котировки реагируют на новости о соглашении США и Ирана.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах в четверг, 28 мая, на минимуме упала на 1,6%, до $90,79 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:13 по Минску. Ниже $91 за баррель нефть не торговалась с 17 апреля.
Котировки ускорили снижение на фоне новостей о соглашении США и Ирана по прекращению огня. Издание Axios сообщило, что переговорщики из двух стран достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, однако американский президент Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил.
По словам американских чиновников, меморандум предусматривает «неограниченный» проход по Ормузскому проливу — без пошлин и задержаний судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней.