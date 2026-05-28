Путин разгромил собственную армию 28.05.2026, 17:55

Первоначальная концепция «трехдневной войны» полностью провалилась.

Война России против Украины превратилась в стратегическую катастрофу для Москвы после провала первоначального плана быстрого захвата Киева в 2022 году, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По его оценке, российское руководство изначально рассчитывало завершить операцию за несколько дней, взяв Киев, свергнув власть президента Украины Владимира Зеленского и установив лояльное правительство. Центральным элементом плана был захват аэропорта в Гостомеле и переброска войск для быстрого наступления на столицу.

Однако уже в первые сутки вторжения этот сценарий был сорван. Бои за Гостомель сорвали создание воздушного моста, а украинские силы удержали ключевые позиции достаточно долго, чтобы нарушить весь темп операции. В результате российское наступление утратило координацию и перешло в затяжную войну.

Далее конфликт перешел в масштабную войну на истощение. По приведенным в анализе данным, российские потери за годы войны превысили миллион человек убитыми и ранеными, а также сопровождались огромными потерями бронетехники, артиллерии и авиации. Указывается, что Россия уже использует резервы советских складов для восполнения техники.

Отдельное внимание уделяется роли беспилотников. По оценке ряда военных структур, до 60–80% потерь на поле боя сегодня связаны с применением дронов. Это радикально изменило характер боевых действий, сделав крупные бронетанковые операции крайне уязвимыми.

Современный фронт — это «зона поражения», где любое движение быстро обнаруживается и уничтожается беспилотниками. Российская армия, по его словам, была вынуждена перейти к малым пехотным группам вместо крупных механизированных соединений.

Россия еще больше зависит от внешних поставок боеприпасов и техники, включая помощь со стороны ряда стран.

Первоначальная концепция «трехдневной войны» полностью провалилась, а российская армия оказалась перестроена и ослаблена затяжным конфликтом, который кардинально изменил современные представления о войне.

