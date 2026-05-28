Axios: США и Иран договорились о 60-дневном перемирии 4 28.05.2026, 18:49

Переговорщики США и Ирана согласовали так называемый 60-дневный меморандум, предусматривающий прекращение огня сроком на два месяца, запуск переговоров по ядерной программе Тегерана и разблокировку Ормузского пролива. Об этом Axios сообщили два американских чиновника и региональный источник, участвующий в посреднических усилиях. Однако президент США Дональд Трамп, по данным издания, пока не принял окончательного решения по этому вопросу: по словам высокопоставленного представителя американской администрации, Трамп «хочет несколько дней подумать, прежде чем принимать окончательное решение».

Согласно достигнутым договоренностям, судоходство через Ормузский пролив станет «неограниченным» — без каких-либо пошлин, задержаний и преследований со стороны иранских сил. В течение 30 дней Иран должен убрать все мины из пролива. США в ответ снимут морскую блокаду, но это произойдет пропорционально восстановлению коммерческого судоходства. Меморандум также включает обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В течение 60-дневного периода первыми вопросами на переговорах станут утилизация высокообогащенного урана и решение проблемы обогащения урана Ираном. США, в свою очередь, обязуются обсуждать смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских средств, а также создание механизма для получения Тегераном товаров и гуманитарной помощи.

Официальные лица США утверждают, что условия сделки были в основном согласованы ко вторнику, 26 мая, и иранцы заявили о наличии необходимых разрешений и готовности подписать документ (сам Тегеран это официально пока не подтвердил).

Ранее президент США и его советники неоднократно сообщали, что близки к заключению сделки с Ираном, однако этого до сих пор не произошло, напоминает Axios.

