закрыть
28 мая 2026, четверг, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первая ракетка мира сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»

  • 28.05.2026, 19:34
Первая ракетка мира сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»
Янник Синнер
Фото: Getty Images

Янник Синнер проиграл 56-й ракетке во втором круге турнира.

Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл 56-й ракетке мира аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» в Париже.

Матч продолжался 3 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Синнер уверенно выиграл первые две партии, а в третьем сете вел 5:1. Однако затем он упустил три гейма подряд, после чего взял медицинский перерыв, пожаловавшись на головокружение и тошноту.

В третьем круге Черундоло встретится с победителем пары Мартин Ландалусе (Испания) — Вит Копршива (Чехия).

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов