Первая ракетка мира сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» 28.05.2026, 19:34

Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл 56-й ракетке мира аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» в Париже.

Матч продолжался 3 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Синнер уверенно выиграл первые две партии, а в третьем сете вел 5:1. Однако затем он упустил три гейма подряд, после чего взял медицинский перерыв, пожаловавшись на головокружение и тошноту.

В третьем круге Черундоло встретится с победителем пары Мартин Ландалусе (Испания) — Вит Копршива (Чехия).

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).

