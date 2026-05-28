Первая ракетка мира сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»
- 28.05.2026, 19:34
Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл 56-й ракетке мира аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» в Париже.
Матч продолжался 3 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.
Синнер уверенно выиграл первые две партии, а в третьем сете вел 5:1. Однако затем он упустил три гейма подряд, после чего взял медицинский перерыв, пожаловавшись на головокружение и тошноту.
В третьем круге Черундоло встретится с победителем пары Мартин Ландалусе (Испания) — Вит Копршива (Чехия).
Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).