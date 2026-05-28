28 мая 2026, четверг, 21:19
  • 28.05.2026, 19:54
Худруком драмтеатра в Минске назначили россиянина
Юрий Попов
Фото: bnkomi.ru

Режим Лукашенко продолжает русифицировать белорусские театры.

Новый драматический театр в Минске получил художественного руководителя. Им стал российский режиссер Юрий Попов, сообщается на сайте учреждения.

Там же сказано, что особое внимание новый худрук уделяет развитию актерской труппы, поиску современной театральной формы и сохранению живого диалога со зрителем.

«В качестве художественного руководителя Нового драматического театра Юрий Попов определяет творческое направление театра, формирует репертуарную политику и курирует создание новых постановок», – отмечают в записи.

В театре уже идет постановка за авторством Попова. Это спектакль «Чудики» в жанре поэтической драмы. За основу режиссер взял переосмысление прозы Василия Шукшина.

Попов получил образование в Ярославском государственном театральном институте, а затем окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Как актер он работал в Сыктывкаре и Москве, а уже с 2008 год началась его карьера режиссера-постановщика. За это время он успел поработать на многих сценах.

А с 2015 по 2018 год занимал должность главного режиссера Академического театра драмы имени В.Савина все в том же Сыктывкаре.

Юрий Попов не первый режиссер из России, который возглавил театр в Беларуси. Ранее должность художественного руководителя Купаловского театра занял Дмитрий Акимов.

