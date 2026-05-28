Канадцы обыграли американцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 1 28.05.2026, 20:16

Фото: Getty Images

Сборная Канады по хоккею всухую победила команду США в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шайбы забросили Маклин Селебрини и Дилан Холлоуэй. Коннор Браун и Сидни Кросби поразили пустые ворота. Голкипер канадской сборной Джет Гривз отразил 34 броска.

Также впервые с 2022 года в полуфинал пробилась сборная Финляндии. Команда со счетом 4:1 обыграла чехов. Голы в составе победителей забили Сакари Маннинен, Антон Лунделл, Конста Хелениус и Ленни Хямеэнахо. У проигравших отметился Филип Гронек.

Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд: сборная с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким. Позднее сегодня в четвертьфинальных матчах норвежцы встретятся с латвийцами, швейцарцы сыграют со шведами.

Финал пройдет 31 мая. В этот же день состоится матч за третье место. В прошлом году победителями чемпионата мира стали американцы.

