Кремль разрешил крупному бизнесу закупать зенитные установки 3 28.05.2026, 20:12

Чтобы отстреливаться от беспилотников.

Российские власти утвердили механизм, позволяющий частным компаниям приобретать крупнокалиберное вооружение для защиты своих объектов от атак беспилотников. Как сообщили РБК источники, связанные с Минобороны РФ, речь идёт о зенитных артиллерийских комплексах, турелях, а также о радиолокационных средствах, специальном транспорте и комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», — пояснил один из собеседников.

Тему поднял 26 мая на встрече с Владимиром Путиным глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он пожаловался, что крупным предприятиям нужны не только автоматы калибра 7,62 мм, но и более серьезные средства: «различные системы РЭБ, лазерные установки и другие калибры». Шохин также просил закрепить за объектами резервистов, которых сейчас часто перебрасывают с места на место. По данным источников РБК, в большинстве регионов европейской части России уже формируются новые мобильные огневые группы — из резервистов, добровольцев региональных подразделений «БАРС», а также сотрудников частных компаний. Для сокращения сроков обеспечения огневых групп закупаемое частными компаниями вооружение будет сразу передаваться в воинские части, задействованные в противовоздушной обороне промышленной и гражданской инфраструктуры, отметил один из собеседников издания.

Ранее частные компании могли приобретать только средства пассивной защиты через открытый рынок или Минпромторг. Для обеспечения персонала охранных предприятий лёгким стрелковым оружием закупки шли через Росгвардию.

Тем временем на крыше московского небоскреба Nordstar Tower (42 этажа) уже установили зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». Видео того, как вертолёт опускает ЗРК на здание, опубликовал военный аналитик Ян Матвеев. Z-канал «Военный осведомитель» пояснил, что комплекс ориентирован на борьбу с дронами: его боевой модуль вмещает до 48 малогабаритных ракет «Гвоздь» (дальность 7 км) или стандартные снаряды 95Я6 (до 20 км). Nordstar Tower — одно из самых высоких зданий Москвы, где «Роснефть» арендовала почти половину площадей.

