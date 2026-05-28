Какой будет погода в Беларуси в пятницу 28.05.2026, 20:27

Пройдут кратковременные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 29 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Утром и днем 29 мая во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

Ночью ожидается переменная облачность. Днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 3-8 градусов, максимальная днем от 8 по северо-востоку до 19 градусов по юго-западу.

