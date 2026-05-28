Путин ошибся с «Орешником»: обломки ракеты уже изучает разведка США 2 28.05.2026, 20:40

Фото: wikipedia

Чем использование ракеты обернется для диктатора?

Использование «Орешника» для ударов по Украине принесет российскому диктатору Владимиру Путину результат, противоположный тому, которого он хочет достичь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс заявил на брифинге в Киеве.

«Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении», - сказал он.

Конгрессмен добавил, что это будет использовано как украинцами, так и Западом, чтобы понять возможности российской ракеты.

«Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь», - подчеркнул Хаймс.

