Путин ошибся с «Орешником»: обломки ракеты уже изучает разведка США

Путин ошибся с «Орешником»: обломки ракеты уже изучает разведка США2
- 28.05.2026, 20:40
Чем использование ракеты обернется для диктатора?
Использование «Орешника» для ударов по Украине принесет российскому диктатору Владимиру Путину результат, противоположный тому, которого он хочет достичь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс заявил на брифинге в Киеве.
«Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении», - сказал он.
Конгрессмен добавил, что это будет использовано как украинцами, так и Западом, чтобы понять возможности российской ракеты.
«Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь», - подчеркнул Хаймс.