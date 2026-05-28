Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
- 28.05.2026, 21:00
Белоруска победила в двух сетах француженку Эльзу Жакмо.
В четверг, 28 мая, в матче второго круга «Ролан Гаррос-2026» белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с француженкой Эльзой Жакмо.
А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — Э.Жакмо (N67 WTA, Франция) — 7:5, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
За это время белоруска совершила 2 эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. У соперницы три эйса и три двойные ошибки.
Соболенко и Жакмо впервые соперничали на корте.