28 мая 2026, четверг, 21:20
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
Белоруска победила в двух сетах француженку Эльзу Жакмо.

В четверг, 28 мая, в матче второго круга «Ролан Гаррос-2026» белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с француженкой Эльзой Жакмо.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — Э.Жакмо (N67 WTA, Франция) — 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

За это время белоруска совершила 2 эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. У соперницы три эйса и три двойные ошибки.

Соболенко и Жакмо впервые соперничали на корте.

