Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос» 28.05.2026, 21:00

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска победила в двух сетах француженку Эльзу Жакмо.

В четверг, 28 мая, в матче второго круга «Ролан Гаррос-2026» белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с француженкой Эльзой Жакмо.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — Э.Жакмо (N67 WTA, Франция) — 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

За это время белоруска совершила 2 эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. У соперницы три эйса и три двойные ошибки.

Соболенко и Жакмо впервые соперничали на корте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com