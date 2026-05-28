Лукашенко: ИИ лепим где попало – где надо и где не надо
- 28.05.2026, 21:30
Александр Лукашенко вообразил себя «экспертом» в области искусственного интеллекта.
В частности, во время V Евразийского экономического форума в Астане белорусский диктатор сказал про опасные задачи, которые можно снять благодаря ИИ.
Лукашенко подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет человека, но снимает с него рутинные и опасные задачи. При этом узурпатор Беларуси назвал причину, почему ИИ критикуют.
– Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим где попало этот искусственный интеллект – где надо и где не надо, - прокомментировал он.