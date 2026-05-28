28 мая 2026, четверг, 22:58
Украина наращивает фортификации на границе с Беларусью

  • 28.05.2026, 21:53
Украина наращивает фортификации на границе с Беларусью
Фото: t.me/operationalcommandwest

Украинцы укрепляют более 1000 километров границы.

Украина продолжает наращивать оборонительные рубежи на всей протяженности участка северной границы с Беларусью.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам спикера ГПСУ, государственная граница с Беларусью, протяженность которой составляет 1085 километров, защищена от врага. Однако сейчас идет процесс ее активного укрепления.

Усиление обороны происходит комплексно с участием различных сил безопасности и обороны:

«Те работы, которые уже были сделаны, сейчас речь идет о том, чтобы их еще нарастить», - отметил Демченко в разговоре с РБК-Украина.

