Руководителя подразделения алкогольного завода осудили за взятку 1 28.05.2026, 22:17

Что решил суд.

Суд Воложинского района вынес приговор 55-летнему руководителю структурного подразделения предприятия по производству алкогольной продукции. Мужчину признали виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установило следствие, осенью 2025 года он договорился с директором строительной компании о денежном вознаграждении за помощь в заключении договора подряда. Речь шла о ремонте полов на территории завода.

По версии обвинения, руководитель пообещал содействовать в выборе конкретной фирмы в качестве подрядчика, а также обеспечить подписание актов выполненных работ и своевременную оплату.

22 января 2026 года мужчина подписал документы по выполненным работам за январь и передал их директору стройорганизации. В ответ получил более 3,6 тысячи рублей. Деньги он положил в карман куртки, даже не пересчитывая.

Сразу после передачи взятки фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов — это произошло по дороге от автомобиля к проходной завода.

На суде обвиняемый полностью признал вину.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, а также назначил штраф в размере 300 базовых величин — 13,5 тысячи рублей. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности, связанные с административными и хозяйственными функциями.

До вынесения приговора обвиняемый находился на свободе под залогом, однако после оглашения решения его взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com