Руководителя подразделения алкогольного завода осудили за взятку

Руководителя подразделения алкогольного завода осудили за взятку1
- 28.05.2026, 22:17
Что решил суд.
Суд Воложинского района вынес приговор 55-летнему руководителю структурного подразделения предприятия по производству алкогольной продукции. Мужчину признали виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как установило следствие, осенью 2025 года он договорился с директором строительной компании о денежном вознаграждении за помощь в заключении договора подряда. Речь шла о ремонте полов на территории завода.
По версии обвинения, руководитель пообещал содействовать в выборе конкретной фирмы в качестве подрядчика, а также обеспечить подписание актов выполненных работ и своевременную оплату.
22 января 2026 года мужчина подписал документы по выполненным работам за январь и передал их директору стройорганизации. В ответ получил более 3,6 тысячи рублей. Деньги он положил в карман куртки, даже не пересчитывая.
Сразу после передачи взятки фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов — это произошло по дороге от автомобиля к проходной завода.
На суде обвиняемый полностью признал вину.
Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, а также назначил штраф в размере 300 базовых величин — 13,5 тысячи рублей. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности, связанные с административными и хозяйственными функциями.
До вынесения приговора обвиняемый находился на свободе под залогом, однако после оглашения решения его взяли под стражу прямо в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.