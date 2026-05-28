ВСУ взяли в плен иностранцев из 48 стран мира

ВСУ взяли в плен иностранцев из 48 стран мира1
- 28.05.2026, 22:02
Многих иностранцев РФ вербует на войну обманом.
В украинском плену в настоящее время находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира, которых Россия обманом и финансовыми манипуляциями привлекла к войне. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Отмечается, что в Украине создан специальный информационный ресурс, призванный раскрыть масштабную российскую систему привлечения граждан других стран к боевым действиям.
Новая онлайн-платформа stoprussianrecruiters.org содержит подробные данные о географии и скрытых механизмах работы российских вербовщиков.
Там также публикуют сведения о конкретных лицах, действующих в интересах Кремля в разных уголках мира.
«Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств: трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки», - подчеркнули в МИД.
По информации дипломатов, запуск этого проекта позволит привлечь внимание международного сообщества, предупредить потенциальных жертв обмана и способствовать привлечению к ответственности всех причастных к отправке людей на смерть.
В рамках государственного проекта Координационного штаба «Хочу жить» в настоящее время удалось идентифицировать личности более 28 тысяч иностранных граждан, заключивших контракты со вооружёнными силами РФ. Согласно верифицированным данным, как минимум 5149 из них уже погибли на поле боя.