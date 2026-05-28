ВСУ нанесли удар по базе российских военных на побережье Азова 28.05.2026, 21:39

1,706

Фото: x.com/413_raid

Видеофакт.

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Рейд совместно с побратимами из 1-го отдельного центра СБС поразили пункт временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), входящей в состав 51-й армии РФ.

Видео боевой работы военные обнародовали 28 мая в своих соцсетях.

Российских военных поразили на территории села Безымянное Донецкой области, которое находится под оккупацией с 2014 года.

💥 «Рейд» уразив ворожу базу на узбережжі Азова



Оператори 413 полку СБС «Рейд» спільно з побратимами із 1 окремого центру СБС уразили пункт тимчасової дислокації 9 окремої мотострілецької бригади (омсбр), що входить до складу 51 армії РФ.



Ураження здійснено на території села… pic.twitter.com/ddNqy6SFu4 — РЕЙД | 413 полк СБС (@413_raid) May 28, 2026

В Рейде обратили внимание, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря Зиронька на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

Ранее в мае операторы Рейда нанесли удар по командному пункту 9-й ОМСБр во временно оккупированном Покровске.

В апреле Рейд поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая является «ядром» 29-й общевойсковой армии ВС РФ.

«Системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения противника ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия», — говорится в сообщении военных.

23 мая операторы 413-го полка СБС Рейд поразили объекты связи российских войск на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения на временно оккупированных территориях Украины в Мелитополе, Верхнем Токмаке и Зачатовке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com