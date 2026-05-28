закрыть
28 мая 2026, четверг, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли удар по базе российских военных на побережье Азова

  • 28.05.2026, 21:39
  • 1,706
ВСУ нанесли удар по базе российских военных на побережье Азова
Фото: x.com/413_raid

Видеофакт.

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Рейд совместно с побратимами из 1-го отдельного центра СБС поразили пункт временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), входящей в состав 51-й армии РФ.

Видео боевой работы военные обнародовали 28 мая в своих соцсетях.

Российских военных поразили на территории села Безымянное Донецкой области, которое находится под оккупацией с 2014 года.

В Рейде обратили внимание, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря Зиронька на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

Ранее в мае операторы Рейда нанесли удар по командному пункту 9-й ОМСБр во временно оккупированном Покровске.

В апреле Рейд поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая является «ядром» 29-й общевойсковой армии ВС РФ.

«Системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения противника ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия», — говорится в сообщении военных.

23 мая операторы 413-го полка СБС Рейд поразили объекты связи российских войск на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения на временно оккупированных территориях Украины в Мелитополе, Верхнем Токмаке и Зачатовке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов