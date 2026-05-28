ВСУ нанесли удар по базе российских военных на побережье Азова
- 28.05.2026, 21:39
Видеофакт.
Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Рейд совместно с побратимами из 1-го отдельного центра СБС поразили пункт временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), входящей в состав 51-й армии РФ.
Видео боевой работы военные обнародовали 28 мая в своих соцсетях.
Российских военных поразили на территории села Безымянное Донецкой области, которое находится под оккупацией с 2014 года.
💥 «Рейд» уразив ворожу базу на узбережжі Азова— РЕЙД | 413 полк СБС (@413_raid) May 28, 2026
Оператори 413 полку СБС «Рейд» спільно з побратимами із 1 окремого центру СБС уразили пункт тимчасової дислокації 9 окремої мотострілецької бригади (омсбр), що входить до складу 51 армії РФ.
Ураження здійснено на території села…
В Рейде обратили внимание, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря Зиронька на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.
Ранее в мае операторы Рейда нанесли удар по командному пункту 9-й ОМСБр во временно оккупированном Покровске.
В апреле Рейд поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая является «ядром» 29-й общевойсковой армии ВС РФ.
«Системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения противника ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия», — говорится в сообщении военных.
23 мая операторы 413-го полка СБС Рейд поразили объекты связи российских войск на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения на временно оккупированных территориях Украины в Мелитополе, Верхнем Токмаке и Зачатовке.