Переполох в Москве: на крышах зданий устанавливают ЗРК «Панцирь»
- 28.05.2026, 14:59
В российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД-Е».
Об этом пишет издание «Милитарный».
Что известно?
Военный аналитик Массимо Франтарелли заявил, что для этого используют вертолет Ми-26.
На обнародованном видео видно, что ПВО устанавливают на крыше бизнес-центра «Нордстар Тауэр», расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.
Что известно о «Панцирь-СМД-Е»?
Его позиционируют как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.
В отличие от «Панциря-С1», боевой модуль СМД-Е не имеет 30-мм автоматических пушек.
Комплекс вооружен двумя типами ракет:
стандартными 95Я6 с дальностью поражения до 20 км;
малогабаритными ТКБ-1055, предназначенными для поражения малоразмерных целей. ТКБ-1055 имеют дальность до 7 км и высоту перехвата до 5 км.
Радиолокационная компонента включает обзорную РЛС с активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения до 24 км, а также миллиметровую РЛС 1РС2-1.
Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.