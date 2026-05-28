Официально: Швеция передает Украине истребители Gripen 2 28.05.2026, 14:39

Фото: theaviationgeekclub.com

Зеленский раскрыл новые детали.

Швеция официально передает Украине 16 истребителей Gripen и продаст еще 22 новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества на авиабазе Упсала. Предыдущий документ - письмо о намерениях - стороны подписали еще во время прошлого визита Зеленского в Швецию.

Сколько и каких самолетов получит Украина

Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Украина купит 22 новые машины новейшей модификации.

«Мы передаем Gripen. Украина закупит 22 новых модели Gripen», - заявил Кристерссон.

Переговоры по новым машинам пока продолжаются, и их планируют завершить до 2030 года.

Когда Украина получит первые самолеты

По словам Кристерссона, поставки Gripen начнутся в 2027 году. Зеленский со своей стороны рассчитывает получить первые машины быстрее.

«Мы рассчитываем за следующие 10 месяцев получить первые Gripen, мы будем со своей стороны делать все возможное», - сказал президент Украины.

Почему именно Gripen

Шведская сторона объяснила, почему остановилась именно на этом типе самолетов. По словам Кристерссона, еще советские самолеты могли оказывать определенную помощь с разведкой и радарами, но в долгосрочной перспективе Gripen является оптимальным вариантом для защиты украинского неба.

Швеция уже ранее передавала Украине зенитные ракетные комплексы Hawk. Теперь Gripen должен был стать следующим шагом в усилении противовоздушной обороны ВСУ.

«ПВО - это то, что больше всего необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем почти каждый день», - подчеркнул шведский премьер.

Зеленский заявил, что Украина купит все 150 истребителей.

«Мы рассчитываем на эти 90 млрд (от Европы - ред.). Мы будем делать это шаг за шагом. Нам эти самолеты нужны и для Украины это новая страница», - говорится в заявлении президента Украины.

