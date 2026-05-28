Куба лишилась последней надежды на российское топливо 4 28.05.2026, 15:21

Фото: Cuba24

242 тысяч баррелей дизеля ушли в сторону Южной Америки.

Куба лишилась последней надежды на поставки топлива после того, как российский танкер Universal, перевозивший около 242 тысяч баррелей дизеля, изменил курс и ушёл от острова в сторону Южной Америки. Об этом сообщает The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Судно несколько недель дрейфовало в регионе, и ожидалось, что оно доставит топливо на Кубу, испытывающую острый энергетический кризис. Однако поставка так и не состоялась.

Ситуация усугубляет положение страны, где с начала года резко сократились внешние поставки нефти. Российская нефть, полученная Кубой в марте, по данным издания, уже практически израсходована, а новые поставки могут задержаться на недели или не состояться вовсе.

На фоне нехватки топлива на острове продолжаются перебои с электричеством, а жители всё чаще используют уголь и дрова для приготовления пищи. Бензин, как утверждается, в основном доступен только на чёрном рынке по крайне высоким ценам.

Гавана обвиняет США в создании «топливной блокады» и называет происходящее экономическим давлением. В Вашингтоне эти обвинения отвергают, заявляя, что ответственность лежит на кубинском руководстве.

По информации NYT, танкер Universal находится под санкциями из-за предполагаемых связей с российским «Совкомфлотом». Ранее похожий маршрут якобы отменило и другое судно, связанное с поставками топлива.

Эксперты отмечают, что сорвавшаяся поставка могла дать Кубе лишь временную передышку, но её потеря стала новым ударом по и без того тяжёлой энергетической ситуации на острове.

