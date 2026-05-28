Белорусам рассказали о клещах в летних оздоровительных лагерях 28.05.2026, 15:40

Специалистка объяснила, стоит ли отдавать детей.

Весной белорусы активно жаловались на клещей, и, хотя ученые успокаивали, что нашествия кровососов нет, вопрос этот продолжает людей тревожить. Особенно сейчас, когда в летних оздоровительных лагерях стартует первая смена. Обработали ли территорию, где будут отдыхать дети, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Во время пресс-конференции, которая проходила 28 мая в Национальном пресс-центре, подняли вопрос о том, обработали ли территорию лагерей от клещей.

— Энтомологические обследования уже проведены в 100% случаев, — сообщила Диана Лавринюк, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — То есть территории лагерей загородных, стационарных уже обследованы.

По ее словам, участки, где находится лагерь, обрабатывают от кровососов за три-пять дней до начала смены.

— Если лагеря начинают работать с 1 июня, то эти мероприятия уже проводятся, — объяснила заведующая отделением гигиены детей и подростков. — В течение оздоровительных смен также специалистами центров гигиены и эпидемиологии проводятся контрольные энтомологические обследования. При выявлении 0,5 клеща на флаг-километр (то есть находят примерно одну особь на двух километрах. — Прим. ред.) организовывается проведение акарицидных мероприятий. То есть проводятся обработки, если так сказать простыми словами.

