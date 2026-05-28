Латвия закрывает границу с Россией «зубами дракона» 2 28.05.2026, 15:45

Фото: t.me/meduzalive

Первые противотанковые заграждения уже устанавливают у восточной границы страны.

Национальные вооруженные силы Латвии в мае начали размещать у границы с Россией первые оборонительные заграждения — так называемые «зубы дракона», пишет «Медуза».

Закон о создании оборонительной инфраструктуры был принят латвийским сеймом в октябре 2025 года. Однако около половины территорий, которые предполагалось укрепить, было в частной собственности. Для установки заграждений земельные участки пришлось изымать, а собственникам пообещали компенсацию.

«Пока закон о создании противомобильной инфраструктуры не был принят, у нас существовали ограничения. Мы не могли просто прийти и начать размещать такие заграждения на территориях гражданского сектора. Сейчас эта проблема решена», — сказал представитель сил обороны Андрис Риекстс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com