Латвия закрывает границу с Россией «зубами дракона»2
- 28.05.2026, 15:45
Первые противотанковые заграждения уже устанавливают у восточной границы страны.
Национальные вооруженные силы Латвии в мае начали размещать у границы с Россией первые оборонительные заграждения — так называемые «зубы дракона», пишет «Медуза».
Закон о создании оборонительной инфраструктуры был принят латвийским сеймом в октябре 2025 года. Однако около половины территорий, которые предполагалось укрепить, было в частной собственности. Для установки заграждений земельные участки пришлось изымать, а собственникам пообещали компенсацию.
«Пока закон о создании противомобильной инфраструктуры не был принят, у нас существовали ограничения. Мы не могли просто прийти и начать размещать такие заграждения на территориях гражданского сектора. Сейчас эта проблема решена», — сказал представитель сил обороны Андрис Риекстс.