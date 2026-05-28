Как страны Балтии превращают уязвимость в преимущество 28.05.2026, 15:15

Эстония, Латвия и Литва предлагают НАТО новый подход к угрозе дронов.

Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — сталкиваются с новой угрозой в своем воздушном пространстве — дешевыми и труднообнаружимыми беспилотниками, которые регулярно нарушают границы региона и создают риски для НАТО, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным наблюдений, в последние недели фиксировались инциденты с дронами, часть из которых, предположительно, была перенаправлена средствами радиоэлектронной борьбы. Некоторые беспилотники падали и вызывали локальные происшествия, другие нарушали работу транспорта и приводили к подъему авиации НАТО в рамках миссии воздушного патрулирования.

Эксперты отмечают, что Альянс пока не выработал эффективного и экономически оправданного ответа на такие угрозы. Использование истребителей против дешевых дронов считается нерациональным и создает дисбаланс затрат и результатов.

Сами дроны могут использоваться не столько для поражения целей, сколько для тестирования реакции ПВО, перегрузки систем управления и создания политической неопределенности вокруг их происхождения.

Аналитики считают, что страны Балтии могут превратить эту угрозу в преимущество, как это уже происходило ранее. Эстония после кибератак 2007 года стала одним из лидеров НАТО в области кибербезопасности, а Литва сыграла ключевую роль в снижении энергетической зависимости от России.

Теперь аналогичный путь предлагается в сфере борьбы с беспилотниками. Речь идет о создании многоуровневой системы обнаружения — от радаров и сенсоров до радиоэлектронной разведки — а также разработке гибких алгоритмов реагирования, от подавления сигналов до перехвата.

Отдельное внимание предлагается уделить гражданской готовности: системам оповещения, укрытиям и коммуникации с населением во время воздушных тревог.

Балтийские страны также могут стать площадкой для испытаний новых систем ПВО в рамках НАТО, привлекая опыт Украины как одного из ключевых участников современной дроновой войны.

Эксперты считают, что текущие инциденты — это не только угроза, но и возможность для региона стать лидером в формировании новой стратегии альянса против беспилотных систем.

