28 мая 2026, четверг, 16:03
«Я пересмотрела все документалки по этому поводу»

  • 28.05.2026, 15:11
Фото: slavgorod.by

В Минске возмущены очередной инициативой властей.

Столичные чиновники решили провести развлекательные мероприятия в годовщину трагедии на Немиге 1999 года.

«А мы проигнорируем тот факт что 30 мая на Немиге будет велозаезд, концерт и все эти разные развлекаловки? – пишет в Threads пользователь под ником vabishvili. — Все бы ничего, но как бы 30 мая — день трагедии на Немиге. Как по мне полный отстой — делать какие то концерты в такую дату в таком месте».

Другие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Скорее всего, думают (и рассчитывают) что люди уже об этом забыли, но так не должно быть. Мне было 6 лет, и я не жила в Минске, когда произошла эта трагедия, но я читала очень много информации про это, мне страшны любые столпотворения и мне кажется, что об этом следовало бы больше говорить и вспоминать.

— Не понимаю как про это можно забыть. Периодически, когда прохожу мимо розочек, с ужасом смотрю в этот переход и не могу поверить, что в нем такой ужасной смертью погибали совсем молодые люди… Не теракт, не война — просто из ничего такая трагедия.

— Да и Троица накануне 31 мая, как и тогда была 30.

— Одурели! Мало им было предыдущей трагедии! Они решили повторить?!

— Сам переход, с напоминанием, что на костях стоит. Нижние окна. Декорация… Единственная станция, которая оформлена как портал. И да, полное ощущение, что пришло время ещё одной ночи жертвприрошений.

— Я пересмотрела все документалки по этому поводу. Страшно даже представить, тоже слушала очевидцев и людей которые выжили чудом. Страх и боль.

