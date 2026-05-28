«Эффект Долиной» по-белорусски: пенсионерка утверждала, что не продавала свой дом с участком 20 лет назад 28.05.2026, 15:18

Иллюстративное фото: realt.by

Понадобилась экспертиза подписи.

Пенсионерка утверждала, что не продавала свой дом с участком в 2008 году и не ставила подписи на договоре. Внук решил разобраться. К чему это привело, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Внук услышал от 86-летней бабушки, что она лишилась дома и земельного участка в результате незаконного переоформления имущества. Он пошел к силовикам, те провели проверку.

Выяснилось, что пенсионерка в 2008 году заключила договор купли-продажи. Однако сейчас утверждает, что договор она не оформляла, подпись в документе не ее, а кого-то другого. Для решения спорного вопроса назначили почерковедческую экспертизу. Та показала, что подписи и записи в договоре выполнены пенсионеркой.

«Как оказалось, женщина в данный момент имеет ряд заболеваний, которые способствуют нарушению когнитивных функций. О том, что восемнадцать лет назад участок с домом был продан, она забыла», — сообщили в УГКСЭ.

Эксперты напомнили, что для совершения юридически значимых действий людям пожилого возраста рекомендуется пройти экспертизу на сделкоспособность. Данная процедура позволит не допустить признания сделки недействительной в будущем и защитит интересы как продавца, так и покупателя.

Ранее в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.

Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.

