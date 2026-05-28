The Times: Россия проиграет войну с НАТО за 10 дней 6 28.05.2026, 8:12

Но при одном условии.

Аналитики смоделировали сценарий возможного вторжения России в Литву и пришли к выводу, что массовое использование современных дронов с искусственным интеллектом может кардинально изменить ход войны в пользу НАТО. Об этом говорится в материале The Times.

В целом издание описало два возможных сценария российского вторжения в Литву. В первом из них Россия после серии политических кризисов в Европе и ослабления трансатлантического единства начинает трехстороннее наступление на страну Балтии.

Согласно сценарию, войска продвигаются через восток Латвии, атакуют с территории Беларуси в направлении Вильнюса и одновременно прорываются из Калининградской области. В результате столица Литвы уже на пятый день боевых действий оказывается почти в окружении.

В материале отмечается, что при таких условиях союзники по НАТО колеблются с ответом, а часть территории Альянса переходит под контроль РФ, которая угрожает применением ядерного оружия для удержания захваченных позиций.

Впрочем, существует и другая, значительно более оптимистичная версия российского наступления на Литву. В ней исходные условия были идентичными, но литовцы и немцы вступали в войну, имея по 12 тысяч дронов-камикадзе HX-2 компании Helsing, и в результате первая фаза российского вторжения фактически провалилась.

«С дальностью полета около 96 км, весом чуть больше годовалого ребенка и скоростью атаки примерно как у беркута во время пикирования, эти аппараты фактически являются умными летающими бомбами, которые обычно несут шрапнель или боевую часть, способную пробивать броню российских танков», – описало издание эти дроны.

Но, как отмечается, главное их преимущество – в системе наведения на основе искусственного интеллекта, которая позволяет дрону достигать цели даже тогда, когда средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя традиционные системы навигации.

Эти дроны используются на фронте в Украине почти год

В статье говорится, что эти дроны используются на фронте в Украине уже около года. Ранее один из чиновников немецкого Министерства обороны обнародовал внутренний отчет, в котором говорилось, что первая партия дронов давала сбой примерно в трех случаях из четырех во время интенсивного российского подавления.

Однако сегодня, как считается, они достигли уровня попаданий от 60 до 80 процентов в боевых условиях, что не только значительно превосходит большинство американских и европейских систем, но и почти приближается к показателям элитных российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», отмечает издание.

Сообщается, что полгода назад этот дрон произвел впечатление на британских военных во время учений в Кении, где он стабильно поражал цели, обозначенные наземным разведывательным роботом, в то время как другие европейские баретящие боеприпасы едва могли нормально стартовать.

В более поздних испытаниях HX-2 уже цифровым способом объединяли в полуавтономные рои, где один оператор управлял десятью или более дронами одновременно.

Войска РФ не выдержали натиска дронов

В версии военной игры, где россияне вторглись в Литву, и им противостояли силы НАТО, оснащенные значительным количеством таких дронов, войска РФ не выдержали. Более трети их сил было уничтожено в первые десять дней.

Бывший руководитель операций в военно-морском департаменте Пентагона Грег Мелчер, курировавший эту военную игру совместно с вашингтонским центром «Война нового поколения» (NGW), заявил, что симуляция показала: даже если США и другие союзники по НАТО будут медлить, такое прифронтовое государство, как Литва, способно достойно защищаться при наличии правильного вооружения.

«Большинство прифронтовых стран могли бы развить способности для сдерживания и, при необходимости, разгрома как минимум трех российских армий первого эшелона в течение одной-двух недель, выиграв время, необходимое для прибытия сил коалиции желающих или НАТО по статье 5, которые помогли бы разгромить российские армии второго эшелона», – сказал он.

