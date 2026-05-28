В Украине испытали уникальный эстонский дрон-перехватчик для ВСУ 1 28.05.2026, 7:59

Фото: дрон-перехватчик P4P (Alatyr Group/LinkedIn)

Беспилотник имеет скорость 500 км/ч, но это не единственное его преимущество в воздухе.

Эстония разработала революционный дрон-перехватчик P4P, сочетающий в себе вертикальный взлет мультикоптера и скорость ракеты. Украина уже тестирует новую систему для уничтожения быстрых реактивных беспилотников оккупантов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в LinkedIn эстонской технологической компании Alatyr Group.

Главное преимущество P4P - его скорость. Беспилотник способен разгоняться до 500 километров в час, что позволяет ему догонять реактивные дроны типа «Шахед», которые ранее были недосягаемыми для обычных перехватчиков.

Конструкция дрона довольно необычная. Он имеет вытянутый цилиндрический корпус, который обеспечивает идеальную аэродинамику во время горизонтального полета.

Система работает в два этапа:

Четыре мощных электродвигателя поднимают аппарат вертикально вверх.

После взлета включается ракетный ускоритель, который мгновенно разгоняет дрон к цели.

Это делает P4P настоящим гибридом, и он не требует специальных взлетных полос или громоздких катапульт.

Зачем Украине нужны такие дроны

Угроза в воздухе постоянно растет, ведь оккупанты РФ активно работают над созданием более быстрых ударных беспилотников. Эстонский перехватчик создан именно для сбивания таких целей. Благодаря дрону ВСУ получают инструмент, который может быстро сокращать дистанцию до вражеского объекта.

Экономика войны: альтернатива дорогим ракетам

Использовать дорогие зенитные ракеты против дронов не всегда целесообразно. Эстонская разработка предлагает значительно более выгодную цену уничтожения цели.

Ракетный двигатель в сочетании с электрическими моторами делает дрон быстрым и маневренным, что особенно важно для перехвата БПЛА.

Сейчас продолжается процесс совершенствования системы. Подробные характеристики и количество переданных единиц держат в секрете.

