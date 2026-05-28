28 мая 2026, четверг, 9:10
Как белорусам при увольнении избежать попадания в «тунеядцы»

  28.05.2026, 8:32
  • 1,250
Один день может все решить.

В Беларуси после увольнения человека не сразу признают «тунеядцем». То, сколько времени у него будет на трудоустройство, чтобы не попасть в «иждивенцы», зависит от даты и причины ухода с предыдущей работы, пояснила адвокат Виктория Романчикова. Ее ответ приводится в телеграм-канале управления юстиции Гомельского облисполкома. Спойлер: есть существенная разница, когда потерять работу — к примеру, 31 марта или 1 апреля. Это так ситуации, когда один день имеет значение.

Если совсем упростить, то для трудоустройства, чтобы не попасть в «тунеядцы», сроки исчисляют кварталами: берется тот, в котором человек потерял работу, и еще весь следующий. Из-за этого срок для поиска нового места может заметно отличаться в разных ситуациях — от трех до шести месяцев.

Например, если работник уволился 30 марта (это конец первого квартала), то фактически у него будет на поиск нового места около трех месяцев — до конца июня (весь второй квартал). А если увольнение пришлось на 1 апреля (самое начало второго квартала), то у потерявшего работу есть почти полгода — потому что у него фактически весь второй квартал и полностью третий.

Но в некоторых ситуациях предусмотрена льгота — фиксированные полгода со дня увольнения. Это касается, например, сокращения, окончания контракта, увольнения по состоянию здоровья, несоответствия должности по медицинским причинам.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», по полным тарифам оплачивают отопление, горячую воду и газ.

