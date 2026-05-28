Как белорусам при увольнении избежать попадания в «тунеядцы» 28.05.2026, 8:32

1,250

Один день может все решить.

В Беларуси после увольнения человека не сразу признают «тунеядцем». То, сколько времени у него будет на трудоустройство, чтобы не попасть в «иждивенцы», зависит от даты и причины ухода с предыдущей работы, пояснила адвокат Виктория Романчикова. Ее ответ приводится в телеграм-канале управления юстиции Гомельского облисполкома. Спойлер: есть существенная разница, когда потерять работу — к примеру, 31 марта или 1 апреля. Это так ситуации, когда один день имеет значение.

Если совсем упростить, то для трудоустройства, чтобы не попасть в «тунеядцы», сроки исчисляют кварталами: берется тот, в котором человек потерял работу, и еще весь следующий. Из-за этого срок для поиска нового места может заметно отличаться в разных ситуациях — от трех до шести месяцев.

Например, если работник уволился 30 марта (это конец первого квартала), то фактически у него будет на поиск нового места около трех месяцев — до конца июня (весь второй квартал). А если увольнение пришлось на 1 апреля (самое начало второго квартала), то у потерявшего работу есть почти полгода — потому что у него фактически весь второй квартал и полностью третий.

Но в некоторых ситуациях предусмотрена льгота — фиксированные полгода со дня увольнения. Это касается, например, сокращения, окончания контракта, увольнения по состоянию здоровья, несоответствия должности по медицинским причинам.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», по полным тарифам оплачивают отопление, горячую воду и газ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com