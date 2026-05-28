Швеция готова усилить ВВС Украины первыми истребителями Gripen 28.05.2026, 9:02

За счет кредита от Европейского Союза.

Шведское правительство собирается предоставить Украине ряд многоцелевых истребителей Gripen JAS 39 C/D, предназначенных для разведки, выполнения миссий «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Украина должна оплатить самолеты за счет кредита от Европейского Союза. Об этом 27 мая сообщило издание Aftonbladet.

По данным медиа, на 28 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон созвал пресс-конференцию. Предполагается, что правительство объявит о передаче Украине истребителей типа JAS 39 C/D.

Также одновременно должны стартовать переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов типа Jas 39E.

Издание пишет, что Ульф Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. Ожидается, что в рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой представят новость, связанную с международным сотрудничеством в сфере авиации.

Других подробностей, в частности относительно количества планируемых к передаче Gripen JAS 39 C/D, медиа пока не раскрыло.

