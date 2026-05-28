«Создают параллельную реальность»: визит Тихановской в Киев лишен практического смысла 2 28.05.2026, 9:39

Лукашенко нужно не троллить, а решать вопрос кардинально.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью украинскому YouTube-каналу «Radio NV» прокомментировала визит Светланы Тихановской в Киев, рассказала о проблемах белорусских добровольцев и угрозе со стороны режима Лукашенко для Украины и стран Запада.

— Какое значение имеет визит Тихановской для Киева, для Беларуси? Очевидно, я говорю не об официальном Минске, только об оппозиции и белорусах в изгнании?

— Это визит, конечно, скорее символический, какой-либо практической пользы от этого него я, честно говоря, не вижу. Потому что, на мой взгляд, он произошел слишком поздно.

Визит имел бы еще какой-то смысл в 2020–2021 годах, то есть непосредственно сразу после белорусской революции, когда в Минске и других городах страны прошли массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов, и когда нужно было, в том числе и Украине, вводить экономические санкции против режима Лукашенко. И тогда визит Светланы Тихановской имел бы значение.

Сейчас, в 2026 году, я считаю, что упущено огромное число возможностей для изменения ситуации в Беларуси. Сама Светлана Тихановская сегодня не является лидером белорусской оппозиции. Она за все эти годы растратила какую-либо народную поддержку и не имеет сегодня никакого влияния на ситуацию в Беларуси.

— Но этот символизм, насколько он нам здесь нужен? Мне кажется, что необходимо иметь определенные персоналии, определенное лицо, которое было бы этим представителем свободной Беларуси. Если это не Тихановская, то кто бы это мог быть?

— Белорусскую оппозицию сегодня представляет достаточно много людей. И Тихановская сегодня является всего лишь одним из представителей белорусской оппозиции. Кстати, министр иностранных дел Андрей Сибига это отметил, когда анонсировал ее визит в Киев.

Произошло это, собственно, по вине самой Светланы, которая проявила трусость в 2020 году. Она была единственным кандидатом в президенты от оппозиции, который сбежал из Минска практически сразу после президентских выборов. Я напомню, ее офисом была принята провальная стратегия по сливу белорусских протестов. Это привело к поражению революции.

За эти годы произошло очень много скандалов, в том числе коррупционных. Было слито огромное количество данных белорусов спецслужбам, из-за чего в тюрьмах оказались тысячи и тысячи людей. Поэтому какое-либо доверие Светлана Тихановская, к сожалению, утратила. Я вынуждена это констатировать.

И очень важно отметить, что недавно прошли выборы в так называемый «координационный совет оппозиции», который проводил офис Светланы Тихановской. Из семи миллионов белорусских избирателей в этих выборах приняли участие всего две тысячи человек. А ведь в эмиграции сегодня находится где-то порядка миллиона граждан Беларуси.

— Вы видите потенциал, чтобы поддерживать Беларусь, несогласную с режимом узурпатора Александра Лукашенко, делать это конструктивно, ставя целью именно идею поддержки Беларуси, а не персоналии. Каков это потенциал?

— Самое главное, нужно определить стратегию в отношении Беларуси. И, на мой взгляд, власти Украины должны четко для себя принять решение, что они намерены сделать для того, чтобы обезопасить свою страну с севера.

Мне кажется, что без освобождения Беларуси угроза со стороны нашей страны, к сожалению, будет всегда нависать как над Украиной, так и над странами Запада. Соответственно, без освобождения Беларуси от пророссийского марионеточного режима Лукашенко какой-либо безопасности на белорусском направлении быть не может.

При определении стратегии в отношении Беларуси Украине важно формировать на территории страны белорусские воинские подразделения. И в 2022 году, когда началась широкомасштабная война, в том числе с территории Беларуси в вашу страну вошли российские войска, в Украине появились белорусские добровольческие батальоны.

Крупнейшим из них был полк имени Кастуся Калиновского. Я сама в 2023 году приезжала в Киев, встречалась с бойцами и полка Калиновского, и других подразделений, которые возникли тогда в Интернациональном легионе. Я увидела, что этим людям нужна реальная поддержка и помощь. И вместе с активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» мы смогли найти эту помощь и привлечь ее для полка Калиновского.

Со стороны Светланы Тихановской, которая приехала в Киев только в 2026 году, никакой помощи белорусским добровольцам оказано не было. Хотя этот офис получал как от западных фондов, так и от частных меценатов сотни миллионов евро. Была статистика, что только за четыре года, с 2020 года, офис Тихановской, ее структура получила от Евросоюза, США 318 миллионов евро. За шесть лет, я думаю, эта сумма уже составляет 500 миллионов евро.

Неужели нельзя было тогда еще найти деньги и помочь белорусским добровольцам? Но такой помощи ими оказано не было. И сейчас, конечно, уже сложная ситуация, потому что сегодня белорусских добровольческих объединений в Украине практически нет. Все это случилось из-за отсутствия помощи, из-за отсутствия стратегии со стороны Украины, четкого понимания, что необходимо все-таки перебрасывать этих добровольцев на север и готовить, если не вхождение, то хотя бы диверсии, как сейчас это делает «Русский добровольческий корпус» на территории России.

Без понимания, что нужно, чтобы белорусские добровольцы все-таки готовились для операции в Беларуси, этим воинским объединениям, конечно, в Украине очень трудно сформироваться.

— Я не говорю о том, что нужно выбрать единую структуру, которую мы будем считать легитимной. Нет. Скорее, речь идет о том, что нужно подпитать тех, кто действительно эффективен.

— Белорусские добровольцы были бы эффективными. Я вам могу сказать, что довольно много белорусов ехало в Украину. В 2022 году поехали воевать сотни и сотни белорусов. И я была уверена, что количество этих людей составит даже тысячи.

Возможно, было бы реальное формирование какой-либо белорусской бригады в составе Вооруженных сил Украины, но для этого нужно было четко для себя решить, что белорусские добровольцы должны дислоцироваться на севере и участвовать в операциях на территории Беларуси. Потому что все добровольцы, с которыми я встречалась, с которыми разговаривала, ехали в Украину в надежде освободить свою собственную страну.

Тот же визит Тихановской. Вот для чего он? Я читаю ваше информационное агентство УНИАН, и оно сообщает, что этот визит происходит «поскольку президент Украины Владимир Зеленский хочет потроллить Лукашенко». При всем уважении к президенту Украины: можно троллить Лукашенко сколько угодно, можно и дальше дергать его за усы, но, может быть, все-таки надо как-то решать вопрос кардинально?

— Сейчас ли тот момент, чтобы серьезно начать говорить о формировании добровольческих батальонов, которые могли бы находиться в Черниговской, Волынской, Ровенской областях — на всем отрезке, отделяющем нас от территории Беларуси?

— Безусловно, об этом нужно говорить, но не со Светланой Тихановской. Поскольку я вам напомню факты.

Вы знаете, что Светлана Тихановская создает параллельную реальность в эмиграции. То есть она якобы «президент», у нее есть «кабинет» с «министрами». Есть «координационный совет», за который проголосовало всего лишь две тысячи человек в последний раз.

Так вот, у нее всегда были так называемые «министры обороны». Первым таким «министром» обороны был Валерий Сахащик, бывший командир Брестской десантно-штурмовой бригады. Он заявлял о том, что намерен создать в Украине полк «Погоня».

Как только Валерий Сахащик вошел в этот «кабинет» Тихановской и получил доступ к ресурсам, полк «Погоня» почему-то не был создан, а наоборот исчез. Исчезло даже то подразделение, на базе которого собирали строить этот полк.

После ухода Сахащика с этого поста на его место заступил бывший заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук. И что мы имеем на данный момент? Полк Калиновского тоже уничтожен. Хотя у этого офиса были и есть огромные финансовые ресурсы, доступ к западным политикам, они имеют возможность со всеми встречаться и обсуждать проблемы белорусских добровольческих объединений. То есть полка Калиновского сегодня нет.

И когда я слышу, что Светлана Тихановская собирается «встречаться с некими бойцами полка Калиновского», я не понимаю, о чем идет речь, потому что тот же Вадим Кабанчук мне лично сообщил еще полгода назад, что полка Калиновского уже не существует. Он развалился. И в том числе из-за отсутствия помощи.

Более того, я могу сказать, что та же Тихановская сегодня не оказывает никакой помощи белорусским ветеранам, которые воевали в Украине, а сегодня выезжают в Польшу или Литву.

Во-первых, у них очень серьезные проблемы с документами в Евросоюзе, потому что им не хотят давать политические убежища. И необходима серьезная протекция для того, чтобы Литва или Польша дали этим людям какую-то легализацию и документы. Но офис этим практически не занимается. Нет помощи ветеранам, нет помощи инвалидам, людям, которые приехали, потеряв конечности и потеряв здоровье, из Украины. О чем вы говорите? Создание каких подразделений можно с этими людьми вообще обсуждать?

— Возможно, это и есть хороший повод для того, чтобы другие белорусские структуры брали этот патронат на себя. И есть ли среди этих организаций кто-нибудь, кто бы мог этим заняться? Ибо одно дело — это дело военное. Другая история — это вот эта коммуникация дипломатов, все, что с этим связано.

— Безусловно. Как я уже говорила, помощь Полку Калиновского оказывали белорусские организации, в том числе и гражданская кампания «Европейская Беларусь», в том числе я лично участвовала, искала ресурсы для этого полка, когда были возможности. Есть активисты других организаций, политические заключенные, которые вышли из тюрем. Есть ветераны, которые воевали в Украине, очень хорошо знают ситуацию с белорусскими добровольческими объединениями.

То есть есть с кем разговаривать. Нужно говорить с людьми, цель которых — освобождение Беларуси. Реальная победа над этим режимом. А не с дельцами, цель которых просто съездить в Украину, наделать красивых фоточек, потом показывать их своим западным спонсорам и говорить: «Вот, видите, с нами сам Зеленский встретился. Значит, мы действительно единственная оппозиция, которая есть сегодня в этой стране». К сожалению, вот так сегодня происходит.

— Поговорим о том, что происходит в самой Беларуси. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, говорил о том, что сейчас нет какого-то дополнительного накопления сил. До этого были определенные маневры, ядерные учения на территории Беларуси с участием русского войска. Но понимаете ли вы, что сейчас происходит в военном смысле в самой стране, де-факто политически оккупированной россиянами?

— Мы сейчас не наблюдаем какой-либо концентрации российских войск на территории Беларуси, я имею ввиду большого количества военных и тяжелой техники. Сегодня этого нет. Нет какой-либо серьезной активности на границе, не переброшены российские войска ближе к Украине, нет полевых госпиталей, складов топлива. Главных сигналов тревоги мы сегодня не наблюдаем.

Но это ни в коем случае, конечно же, не говорит о том, что нет никакой угрозы с территории Беларуси. Мы понимаем, что пока в Беларуси правит гауляйтер Лукашенко, как метко назвал белорусского диктатора командующий системами БПЛА Украины Роберт «Мадяр» Бровди, то всегда эта угроза будет.

Поэтому я очень надеюсь, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда экспертов, включая упомянутого мной «Мадяра», в адрес Лукашенко и угроз немедленно наносить удары по белорусским предприятиям, включая НПЗ в Мозыре и Новополоцке, диктатор все-таки поостережется даже словесно угрожать Украине.

Потому что мы видим, как его риторика изменилась, когда четко было заявлено, что будет предпринято Украиной в случае повторного нападения с территории Беларуси.

— Накануне состоялся разговор Александра Лукашенко и французского лидера Эммануэля Макрона. Те, кто де-факто контролирует ситуацию в Минске, говорят о том, что инициатором этого разговора выступила именно французская сторона. Вы понимаете, какая мотивация? Зачем говорить Макрону с Лукашенко?

— Я думаю, что Макрон также предупредил Лукашенко относительно планов по нападению как на Украину, так и на Литву, Латвию либо Польшу. Потому что мы прекрасно понимаем, кто сегодня в Европе обладает ядерным потенциалом, — это непосредственно Франция.

И сегодня она по сути держит этот ядерный зонтик над странами Европы. Потому что США, к сожалению, крайне непредсказуемы сегодня, и, конечно, Европа уже не ждет от президента США Дональда Трампа никакой поддержки в случае, если российский диктатор Владимир Путин все-таки решит нападать на те же страны Балтии. Я думаю, именно поэтому президент Франции звонил Лукашенко.

Напомню, что после 2020 года, когда Лукашенко попал в полную изоляцию, президент Франции также ему звонил 26 февраля 2022 года, то есть, через два дня после вхождения российских войск в Украину, в том числе с территории Беларуси. Тогда Макрон также предупредил Лукашенко и предостерег белорусскую армию от вступления в эту войну.

— Но есть ли у этого определенный профит? Лукашенко и его окружение будут использовать это для своей пропаганды. А какое практическое значение: стоило ли?

— Безусловно, белорусская пропаганда использовала этот звонок, заявляла о том, что это свидетельство некой легитимности Лукашенко. Но это, собственно, полная ерунда, в это никто не поверил.

Совершенно понятно, для чего звонил президент Франции. Это же происходило на фоне белорусско-российских ядерных учений, которые проходили и на территории Беларуси. И очевидно, что здесь как раз-таки звучали предупреждения на случай, если Россия захочет запустить ракету с ядерными боеголовками с территории Беларуси.

Сейчас важно следить за тем, что будет происходить между США и Европой относительно снятия санкций с белорусского режима, потому что недавно появилось неофициальное пока обращение Госдепартамента США к Литве, Польше и Украине с просьбой снять санкции с белорусского калия, который США хотели бы закупать у режима Лукашенко.

И вот здесь очень важно не снимать эти санкции, потому что это несет непосредственную угрозу как самим странам Балтии, так и Украине. Совершенно понятно, что транспортировка этих калийных удобрений через порты в Клайпеде, либо в Гданьске, либо в Одессе выгодно сегодня американской стороне. И, конечно же, самому режиму Лукашенко. Но это несет непосредственную угрозу для самой Украины и для стран Евросоюза. Санкции с режима снимать нельзя.

