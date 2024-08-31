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Le Monde: Российских повстанцев исключили из Курской операции

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  • 31.08.2024, 14:06
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Le Monde: Российских повстанцев исключили из Курской операции

Сырский конкурирует с Будановым?

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины против режима диктатора Владимира Путина воздержались от участия в наступлении ВСУ в Курской области РФ. Это мог быть шанс для них воссоединиться с родиной.

Как пишет Le Monde, Генштаб украинской армии решил не допускать российских повстанцев к самой дерзкой операции Киева за два с половиной года.

Денис Капустин «Рекс», командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердил, что его подразделения были исключены из состава сил, вторгшихся в Курскую область. Мужчина также подтвердил гораздо более деликатную информацию, которая за последние недели стала открытой тайной в Киеве, но которую ни один официальный представитель не будет комментировать публично: Генштаб исключил ГУР, которое координирует российских повстанцев и проводит собственные операции на территории противника, из Курской операции или по крайней мере из ее начальной штурмовой фазы.

«ГУР и российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам. Это больше по личным причинам: командующий украинской армии генерал Александр Сырский, который имеет определенное соперничество с главой военной разведки генералом Кириллом Будановым, хотел, чтобы его минута славы была успешной», - сообщил источник, близкий к повстанческим движениям.

Российские повстанцы, которые участвовали в различных вторжениях в Россию с момента своего первого рейда в марте 2023 года в Брянской области, а затем в более масштабной операции в июне 2023 года в Белгородской области, стараются не демонстрировать чрезмерного разочарования из-за своего отсутствия в Курской области.

Определенное недоверие

В РДК признались, что Курская операция была для них неожиданной.

"Это было неожиданно, и нас не приглашали участвовать, хотя мы бы хотели. С нашей стороны мы готовим другие штурмы, другие сюрпризы», - сказал Капустин.

Однако лидеры российских повстанческих группировок не скрывали своего восхищения успехом украинских военных в России, операцией, которая «превзошла все ожидания» и имела «утешительный» результат. Две группы, участвовавшие в военных операциях ГУР весной по обе стороны границы после российского наступления, начатого 10 мая к северу от Харькова, все еще испытывают определенное недоверие со стороны украинцев.

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